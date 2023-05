Serie C, il presidente del Messina Sciotto: “Mio tempo finito. Consegno club al sindaco”

Dopo aver raggiunto la salvezza in Lega Pro, per il Messina si aprirà una fase delicata per trovare nuovi acquirenti per puntare ad alzare le ambizioni del club siciliano. Infatti, nella giornata di giovedì 18 maggio, l’attuale presidente del Messina Pietro Sciotto ha deciso di ufficializzare il suo disimpegnarsi dalla gestione del club.

Queste le parole di Sciotto sul Messina: “Il mio tempo nel Messina è finito, sarà il sindaco a fare da garante per le nuove trattative. Il club è ufficialmente in vendita e la decisione l’avevo già maturata a gennaio quando mi sono esposto non poco economicamente per rafforzare la squadra che poi ha raggiunto la salvezza. Mi auguro che la città trovi al più presto una persona seria che sappia occuparsi della squadra giallorossa e che possa fare meglio di quanto sono riuscito a fare io. Ma non con le chiacchiere, con i fatti“.

Sciotto prosegue: “Vorrei anche spiegare perché ho cambiato ogni anno squadre e poi rimesso mani al portafoglio per ricostruire la squadra. Hanno sempre deciso direttore sportivo e allenatore e io mi sono fidato e ho fatto fare. Dimostrando che non volevo essere accentratore. Le responsabilità sono del direttore sportivo e dell’allenatore e a loro avevo messo in mano un budget importante. Io ho le mie responsabilità, ma perché ho scelto uomini sbagliati. Ma ho pagato i miei errori e ho salvato il Messina“.