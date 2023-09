Serie C 2023/24, 2-2 fra Sorrento ed Audace Cerignola

Due gol per tempo e perfetta parità fra Sorrento e Cerignola, in una partita che ha dato ottimi spunti da cui ripartire per il proseguo e per il futuro. Parte fortissima la squadra di casa, spinta anche dal pubblico accorso in massa. La supremazia del Sorrento premia la squadra di casa al 16esimo: dagli sviluppi di un corner, la palla arriva a De Francesco che dal limite pennella una palla d’oro sul secondo palo. Blondett insacca il gol del vantaggio che fa impazzire i tifosi di casa. L’Audace però non demorde e si getta subito alla ricerca del gol del pari. Prima però i gialloblu devono subire una grande sortita, sempre del solito De Francesco che serve Kajde che da posizione super invitante spreca l’occasione. Gol mangiato, gol subito. Il pareggio del Cerignola arriva su rigore. Sul dischetto si presenta Malcore che è freddissimo e realizza il gol del pareggio. Si va all’intervallo sul punteggio di 1-1.

Il secondo tempo si apre con lo stesso programma del primo tempo: il Sorrento attacca, il Cerignola prova a ripartire in maniera mortifera. Al 51esimo la pressione dei padroni di casa viene premiata: Todisco serve perfettamente La Monica che dal centro dell’aerea mette in rete il 2-1. Il vantaggio, così come nel primo tempo però dura pochissimo, con il Cerignola che si rimette alla caccia del pareggio. Parità che arriva con la collaborazione di De Francesco che pasticcia con la palla. L’ex Catanzaro Tentardini ne approfitta e sigla il definitivo 2-2.