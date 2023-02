Venezia-Cagliari 0-0, Ranieri: “Bella partita, soddisfatto dei miei ragazzi”

“È stata una bella partita fra due squadre che volevano vincere. Sono davvero soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi dopo questa partita combattuta”. Nonostante lo 0-0 contro il Venezia, Claudio Ranieri è soddisfatto del suo Cagliari: “La squadra sta crescendo ogni giorno che passa”. Sui singoli: “Luvumbu sta migliorando, è un ragazzo interessante, ma il calcio non aspetta. Deve sbrigarsi. Mancosu ha fatto una buona gara, non è al 100% e non potevo chiedergli di più”.