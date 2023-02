Damiano Tommasi eletto presidente della Nazionale Italiana Sindaci Onlus

Damiano Tommasi, sindaco di Verona, è il nuovo presidente della Nazionale Italiana Sindaci Onlus. L’ex presidente dell’Aic, attuale primo cittadino della città scaligera, è stato eletto all’unanimità questa mattina presso il centro tecnico Figc di Coverciano durante l’annuale assemblea della Nazionale. “Il pallone aiuta a ragionare come squadra – dichiara il neo eletto – la Nazionale è la sintesi di due organizzazioni: la federazione ed Anci che devono essere per noi il punto di riferimento e per le quali noi dobbiamo esserlo a nostra volta. Ho accettato l’invito fatto dalla Nazionale perché penso che possa fare bene a me come sindaco di una importante città come Verona, ma soprattutto perché è per me la prima esperienza per confrontarmi con altri amministratori al di fuori di schemi precostituiti ed istituzionali, meglio ancora con il pallone tra i piedi”.

“Credo che si possa fare tanto con questo gruppo – prosegue Tommasi – perché una delle caratteristiche di questa Nazionale è che è formata da persone abituate a mettersi in gioco e non è facile trovare persone che sanno mettersi in gioco, credo che a prescindere dalla nostra cultura calcistica o preparazione atletica o pensiero politico questa sia una peculiarità comune a qualsiasi sindaco che è stato eletto. Una prima progettualità che vorrei lanciare è rivalorizzare il nostro ruolo politico che purtroppo ha perso appeal e l’ultima affluenza alle urne è un campanello d’allarme da non sottovalutare. Auspico – conclude il Sindaco di Verona – che la Nazionale, con la leggerezza del pallone, possa essere anche veicolo per far capire alle giovani generazioni il valore degli amministratori e quanto possa essere esaltante anche fare il sindaco”.