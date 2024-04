Serie B, quanti punti di distacco servono per non far disputare i playoff? Il regolamento

La Serie B 2023/2024 si avvicina a conoscere i verdetti di questa stagione. Nel campionato in corso resta inalterato sia il numero delle promozioni (2 dirette e una tramite i play-off) sia quello delle retrocessioni (3 dirette e una passando per i play-out). C’è però una casistica che annullerebbe lo svolgimento dei play-off. Come si legge nel regolamento “acquisiscono direttamente il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Serie A le squadre classificate al 1° e 2° posto del Campionato Serie BKT. La squadra classificata al 3° posto acquisisce direttamente il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Serie A se il distacco dalla squadra classificata al 4° posto supera i 14 punti. Qualora il distacco in classifica non superi i 14 punti, la terza squadra che acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Serie A è individuata con la disputa di playoff”.