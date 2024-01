Serie B: la Corte d’Appello della Figc conferma le tre giornate di squalifica a Marconi e Kasami

Nessuno sconto dalla Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della Figc, che ha confermato la squalifica di tre giornate per Marconi del Palermo e Kasami della Sampdoria. È quanto si legge nella nota pubblicata: “(…) Respinto il ricorso del Palermo avverso la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore Ivan Marconi in relazione alla gara con il Como dello scorso 23 dicembre valida per la 18a giornata di Serie B. È stato inoltre respinto anche il ricorso di Pajtim Kasami avverso la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore della Sampdoria in relazione alla gara con la Feralpisalò dello scorso 23 dicembre valida per la 18a giornata di Serie B“.