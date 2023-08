Serie B, Figc concede licenza al Brescia: per Rondinelle e Lecco mercato prolungato fino all’8 settembre

Gabriele Gravina, il presidente della Federcalcio, dopo le decisioni prese riguardo la Reggina e il Perugia, ha deliberato di concedere al Brescia la licenza nazionale, necessaria per partecipare alla Serie B. La stessa scelta è stata fatta anche per la Casertana, in modo che possa accedere alla Serie C. Entrambe le squadre hanno ottenuto un prolungamento del proprio mercato, che si chiuderà l’8 settembre, proroga però non valida per calciatori di federazioni estere o cessioni di giocatori. I due club condividono il provvedimento sul mercato con il Lecco.