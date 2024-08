Serie B 2024/25: il Pisa supera 2-0 il Palermo, rosanero ultimi a zero punti

Due partite, due sconfitte, zero gol segnati. Non è iniziato nel migliore dei modi il campionato di Serie B 2024/2025 per il Palermo, che dopo il ko a Brescia è stato sconfitto anche nella seconda giornata dal Pisa per 2-0. Un gol per tempo ha regalato all’Arena Garibaldi il successo alla squadra di Pippo Inzaghi, arrivata in fiducia dopo il pari in rimonta sullo Spezia. L’autogol di Nedelcearu (poi uscito in barella – cosciente – dopo aver subito un brutto colpo alla testa) e la rete di Nicholas Bonfanti hanno regalato i tre punti ai toscani, che salgono così a quota 4. Pisa che alla prossima giornata farà visita al Cittadella, mentre il Palermo è atteso da un’altra trasferta, ancora più ostica, sul campo della Cremonese.

CRONACA – Pronti, partenza, via e Pisa subito in vantaggio grazie all’autogol di Nedelcearu, che nel tentativo di anticipare Moreo sugli sviluppi di un cross svirgola e spedisce la palla nella sua porta. La squadra di casa continua a rendersi pericolosa e colpisce una traversa al 9′ con Caracciolo, sfiorando il raddoppio. Il Palermo prova a scuotersi, ma senza successo e non impensierisce Semper se non con una conclusione di Di Francesco, respinta dal portiere. In generale è il primo tempo a non decollare e stabilizzarsi su ritmi piuttosto blandi dopo un inizio ad alta intensità. Si torna dunque negli spogliatoi sull’1-o in favore del Pisa.

Nella ripresa entrambi gli allenatori operano dei cambi, di cui uno forzato per il Palermo a causa di uno scontro fortuito tra Leris e Nedelcearu da cui quest’ultimo esce peggio: botta alla testa, tanto sangue perso e uscita dal campo in barella tra gli applausi degli spettatori. Al 66′ arriva invece il raddoppio del Pisa grazie ad una splendida iniziativa del neo entrato Nicholas Bonfanti, che si fa tutto il campo palla al piede e dopo aver scambiato con Tramoni batte il portiere. Il Palermo non resta a guardare e attacca con più insistenza, alla ricerca del gol per riaprire il match. Il Pisa, tuttavia, si difende con ordine e non corre rischi, portando a casa i meritati 3 punti.