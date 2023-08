Serie B 2023/24: Parma e Modena vincono sul finale, bene anche il Palermo al primo successo

Terza giornata di Serie B: vincono Ascoli, Palermo, Parma e Modena.

Il Parma si impone sul finale, beffato il Pisa. Sono i bianconeri sbloccare il risultato al quattordicesimo minuto con una grandissima azione in contropiede. Bonny parte smarcandosi tre avversari, a tu per tu con Nicolas lo spiazza insaccando perfettamente in rete. A metà della prima frazione i padroni di casa devono pure fare a meno di Leverbe che, effettua un fallo su ultimo uomo e viene espulso dopo una revisione al Var. Pisa in dieci, così come il Parma dal 56esimo in poi, per doppio giallo inflitto a Coulibaly. Il match quindi si pone nuovamente in equilibrio numerico: dieci contro dieci e tanta voglia di vittoria. Sul finale arriva l’occasione del pareggio per i nerazzurri con un rigore assegnato: sul dischetto si posiziona Valoti che tira alla sinistra di Chichinzola che sfiora, ma non para. Nei secondi finali è però Colak a cambiare tutto e regalare la vittoria agli ospiti: ottimo posizionamento in area, assist di Delprato e tiro vincente, termina 1-2 al Romeo Anconetani.

Il Palermo soffre ma riesce a trovare la prima vittoria in campionato per 1-3 sul campo di una Reggiana tutta cuore. Rosanero in vantaggio nelle fasi iniziali grazie al gol di Lucioni, convalidato con il Var che evidenzia come la palla avesse già oltrepassato la linea sul tentativo disperato di Pettinari. Per la squadra di Nesta le cose si mettono ulteriormente male quando Marcandalli tampona Segre lanciato verso la porta e viene espulso. Nella ripresa, a ogni modo, i padroni di casa giocano a viso aperto nonostante l’inferiorità numerica e riescono a pareggiare grazie al nuovo entrato Lanini: tap-in sottomisura vincente, rete prima annullata per fuorigioco e poi convalidata dal Var. E’ Segre a riportare avanti gli ospiti al 70′ dopo un’invenzione di Di Mariano che scucchiaia in mezzo sull’uscita avventata di Bardi, nel recupero Soleri chiude i giochi con un colpo di testa perfetto da bomber vero.

Il Modena vince sul finale contro il Cosenza. I padroni di casa sbloccano subito il risultato: è il 12esimo minuto quando Tutino su assist di Marras, insacca in rete la palla del primo vantaggio rossoblù. Per il pareggio bisognerà attendere la fine della prima frazione di gioco, Strizzolo insacca bene al 43esimo. Seconda frazioni quasi a reti inviolate, è poi Abiuso a cambiare la sorte del match insaccando in rete all’88esimo: termina 1-2.

Successo Ascoli contro la Feralpisalò: i bianconeri si pongono in netto vantaggio già nella prima frazione di gioco, è Mendes a firmare la rete che cambia gli equilibri, passano solo due minuti per vedere mettere a segno il raddoppio, Rodrigruez su assist di Giovane firma il 2-0. Nella ripresa arriva poi la rete del sigillo, a segnare è ancora l’attaccante portoghese, questa volta su rigore. Dagli undici metri non sbaglia e firma il definitivo 3-0.