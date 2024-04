Serie B 2023/2024, il Venezia ribalta la Cremonese e mette pressione al Como. Il Catanzaro si fa riprendere dal Pisa

Si è aperta con due sfide decisamente interessanti e d’alta classifica la trentacinquesima giornata del campionato 2023/2024 di Serie B. Al Penzo il Venezia in rimonta sconfigge 2-1 la Cremonese e non molla la sua rincorsa alla promozione diretta, raggiungendo il Como secondo a 70 punti, seppur con una partita in più. A passare in vantaggio sono però gli ospiti. Cross dalla destra, sponda di Pickel e Franco Vazquez si coordina alla perfezione e per una sera da assistman si trasforma in goleador, con la seconda rete stagionale al minuto 24. I lagunari vanno all’intevallo sotto nel punteggio, ma la partita cambia subito al ritorno in campo con Gytkjaer che trova dopo neanche tre minuti la rete dell’1-1. La formazione di Vanoli ci crede e Bjarkajson, entrato al 46° per Ellertsson, al minuto 76 viene servito alla perfezione da Busio e beffa Saro in uscita per il gol che ribalta il risultato e regala i 3 punti alla squadra di casa.

RISULTATI E CLASSIFICA

All’Arena Garibaldi finisce invece 2-2 tra Pisa e Catanzaro, con i padroni di casa che riescono nel secondo tempo a rimontare il doppio svantaaggio. Pontisso dopo meno di 80 secondi dal fischio d’inizio trova la rete che sblocca il risultato. Calcio d’angolo del solito Vandeputte e Pontisso viene lasciato completamente libero di calciare sul secondo palo per il gol dell’1-0 ospite. Nel secondo tempo ancora Vandeputte trova Ambrosino per il raddoppio, ma il Pisa non molla e sugli sviluppi da corner Moreo trova l’incornata vincente che riapre il match. La formazione toscana all’arrembaggio trova il 2-2 a 7′ dal termine con Marin, la cui conclusione viene anche leggermente deviata da Pompetti. Il Pisa raggiunge momentaneamente la Sampdoria a quota 45 in ottava posizione, mentre il Catanzaro perde – vista la sconfitta della Cremonese – una bella occasione di avvicinarsi alla quarta piazza.