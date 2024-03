Serie B 2023/2024, il Como stende il Pisa. Parma ok in vetta, Cremonese travolta dal Sudtirol

Cambiano i piani alti della classifica di Serie B, ma non la vetta. Nella trentesima giornata il Parma batte 2-1 la Feralpisalò in trasferta e sale a 65 punti. Al 29′ Mihaila porta in vantaggio gli ospiti, ma la squadra di Zaffaroni riesce a pareggiare con il neo entrato Dubickas al 65′. La reazione del Parma è immediata e al 68′ Estevez firma il gol del definitivo 1-2. Sono invariati (5) i punti di differenza rispetto al Venezia secondo, mentre cresce il vantaggio (9) sulla Cremonese terza in classifica. La formazione di Stroppa subisce un inaspettato 3-0 in casa del Sudtirol, che si affida ai gol di Odogwu (39′), Ciervo (49′) e Merkaj (83′). Vittoria preziosa invece per il Como che nell’ultimo turno aveva perso proprio contro i grigiorossi. Stavolta i lariani vincono 3-1 in casa contro il Pisa e lo fanno con i gol di Gabbrielloni (2′), Bellemo (10′) e Cutrone (79′), in risposta alla rete del momentaneo 2-1 firmato da Barbieri al 49′. Colpo salvezza per la Ternana che batte 1-0 il Cosenza e sale a 32 punti in sedicesima posizione. Decisivo un sigillo di Pereiro al 69′. Un punto tra Brescia e Catanzaro: Borrelli al 52′ risponde a Biasci (47′).

Ore 14:00, Brescia-Catanzaro 1-1 (47′ Biasci, 52′ Borrelli)

Ore 14:00, Como-Pisa 3-1 (2′ Gabbrielloni, 10′ Bellemo, 49′ Barbieri, 79′ Cutrone)

Ore 14:00, Feralpisalò-Parma 1-2 (29′ Mihaila, 65′ Dubickas, 68′ Estevez)

Ore 14:00, Sudtirol-Cremonese 3-0 (39′ Odogwu, 49′ Ciervo, 83′ Merkaj)

Ore 14:00, Ternana-Cosenza 1-0 (69′ Pereiro)