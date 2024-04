Serie B 2023/2024: cinquina al Garilli e il Como corre verso la promozione, pareggio tra Bari e Pisa

Il Como corre verso la Serie A. Nelle sfide del pomeriggio della trentaquattresima giornata di Serie B 2023/2024, la squadra guidata dal tandem Roberts-Fabregas ha schiantato la FeralpiSalò nella cornice del Garilli di Piacenza con un roboante 2-5. Dopo l’iniziale vantaggio firmato da Felici per i padroni di casa, che con questo ko restano al penultimo posto con 31 punti, a -4 dalla zona playout ma con una partita in più, si scatenano i lariani, in gol sempre da sviluppo da corner con Cutrone (doppietta) e nel mezzo la rete di Barba, ma sul finire del primo tempo accorcia le distanze la combattiva squadra del Garda con Zennaro. Il derby dei due laghi, però, nella ripresa prende definitivamente la via dei lombardi: Strefezza segna un gol meraviglioso, sempre da sviluppi di corner, calciando a giro da posizione defilatissima, nel finale Braunoder con una botta violentissima dalla distanza firma la definitiva manita che fa sognare un’intera tifoseria, visto che adesso non solo il Como è sempre più secondo a quattro giornate dalla fine, ma accorcia sul Parma ed è a -3 dal primo posto.

Soltanto pareggi nelle altre tre partite. Federico Giampaolo, fratello del ben più noto Marco, inizia con un 1-1 contro il Pisa al San Nicola: la sblocca Calabresi nel primo tempo, pareggio di Puscas su rigore nella ripresa, un penalty contestato per mani proprio di Calabresi, con intervento Var per convincere l’arbitro Pezzuto a revocarlo, ma con la on field review che una volta tanto non porta a un ribaltamento della decisione presa sul campo. Finiscono 0-0, infine, le sfide tra Ternana e Brescia e tra Ascoli e Modena, pari che servono poco a tutte e quattro le contendenti, tre di queste in corsa per la salvezza.