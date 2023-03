Serie B 2022/23: tutto Cagliari, poker e ritorno alla vittoria. L’Ascoli cade all’Unipol Domus

Un poker meritato e sudato quello del Cagliari, termina 4-1 la sfida della Unipol Domus contro l’Ascoli, valevole per la 29esima giornata di Serie B 2022/23.

Una Cagliari propositivo prende in mano le redini nel match fino al 18esimo minuto, quando gli ospiti sbloccano il risultato con la rete di Forte. La formazione di casa attacca e spreca diverse occasioni da rete nei primi minuti, prima col tiro di Luvumbo e poi col colpo di testa di Mancosu. Sono poi gli ospiti a cambiare l’equilibrio del match: l’attaccante numero 11 arriva in tempo sul cross centrale e basso messo dentro da Collocolo, e insacca in rete il pallone del vantaggio. Nella ripresa tutto cambia, prima la rete di Lapadula dal dischetto permette di ristabilire l’equilibrio, poi la grandissima rete di Mancosu porta in vantaggio i rossoblù. A timbrare la vittoria della squadra di Ranieri è la nuova rete di Lapadula di testa e il gol sul finale di Zappa. Il Cagliari torna così alla vittoria e si pone in piena zona playoff a quota 42, Ascoli che resta invece in decima posizione con 36 punti.