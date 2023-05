Serie B 2022/2023, il Bari frena: il Frosinone è promosso se stasera batte la Reggina

Stasera il Frosinone ha un’altra chance per la qualificazione aritmetica in Serie A. Dopo il passo falso del Bari, fermato sull’1-1 dal Cittadella, alla squadra ciociara di Fabio Grosso basterà vincere alle 20:30 contro la Reggina per guadagnarsi il pass per il massimo campionato italiano. Il Frosinone è primo con 68 punti in classifica, 7 in più del Bari terzo. Con una vittoria il divario, a tre giornate dalla fine, diventerebbe incolmabile per i pugliesi. Il Frosinone però deve ritrovare gol e certezze sul piano del gioco. Nelle ultime due sfide i ciociari hanno raccolto due 0-0. Troppo poco per chi ora vuole spingere sull’acceleratore e archiviare definitivamente la pratica promozione. Servono due punti per la matematica, stasera ne possono arrivare tre per anticipare la festa a tre giornate dalla fine, nella cornice di uno Stirpe che vuole regalarsi la terza Serie A della sua storia.