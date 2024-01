Sampdoria-Parma 0-3, Pecchia: “Man si diverte quando gioca, peccato per gli ultimi 15 minuti”

Fabio Pecchia ha parlato a Sky dopo Sampdoria-Parma 0-3, anticipo della ventunesima giornata della Serie B 2023/2024 che ha visto gli emiliani espugnare Marassi portandosi momentaneamente a +7 su Venezia e Como. Il tecnico gialloblu non nasconde la sua soddisfazione: “Abbiamo gestito bene la partita dopo che ci siamo sistemati, all’inizio la Sampdoria ci ha messo in difficoltà – spiega Pecchia – Bernabé più basso e Sohm più alto sono state soluzioni che ci hanno aiutato a contrastare i nostri avversari, che nei primi minuti hanno fatto meglio di noi per intensità e ritmo.”

Sull’episodio del rigore che ha sbloccato la partita, l’allenatore del Parma non alimenta polemiche: “Domenica scorsa non ci hanno dato un rigore su un episodio borderline al 96′, è ovvio che il gol rompe sempre gli equilibri.” Menzione d’onore ovviamente per Man, oggi autore di un gol e un assist oltre che di una prestazione in generale di alto livello. “Sta raccogliendo molto, spero che altri giovani possano seguirne l’esempio – spiega Pecchia – Si diverte quando gioca e riesce a fare le cose, da parte mia faccio con lui quello che cerco di fare con tutti per fargli esprimere il massimo del potenziale.”

Critiche infine per la gestione del finale: “Mi dispiace che abbiamo abbassato i ritmi nell’ultimo quarto d’ora, dobbiamo lavorare su questo aspetto. Forse pensavamo fosse finita, ma ci hanno creato diversi pericoli. Le partite non sono mai chiuse, c’è sempre qualcosa da migliorare.”