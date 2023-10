Sampdoria, Legrottaglie: “Sosteniamo con fiducia il progetto tecnico avviato in estate con mister Andrea Pirlo”

La Sampdoria va avanti con Andrea Pirlo nonostante il pessimo inizio di stagione della formazione blucerchiata nel campionato di Serie B. Questo è il messaggio del responsabile dell’area tecnica Nicola Legrottaglie, dopo un incontro con i vertici aziendali: “Gli azionisti di maggioranza, la dirigenza, lo staff, la squadra e tutte le componenti dell’U.C. Sampdoria desiderano ringraziare gli appassionati tifosi blucerchiati per lo straordinario supporto continuamente dimostrato, per la costante e numerosa presenza sia in casa sia in trasferta, per l’impegno e la pazienza fin qui avuti. Confermo inoltre che tutti insieme continuiamo a sostenere con fiducia il progetto tecnico avviato in estate con mister Andrea Pirlo e auspichiamo la svolta attraverso un rapido e deciso miglioramento di risultati e prestazioni sportive”.