Cessione Manchester United, Sir Jim Ratcliffe cambia approccio: valuta l’acquisto di una quota di minoranza

Continua l’impasse sulla vendita del Manchester United. Ormai la famiglia Glazer da circa un anno ha annunciato di voler valutare la cessione del club ma per il momento non se ne è fatto nulla. Allora il gruppo Ineos di Sir Jim Ratcliffe sta valutando se offrire l’acquisto di una quota di minoranza, secondo quanto riporta la BBC. Sia Ratcliffe che lo sceicco del Qatar Jassim bin Hamad Al Thani avevano presentato nei mesi scorsi offerte per il passaggio completo della proprietà, non trovando però l’accordo con i Glazer. Dopo mesi di stallo, l’uomo d’affari britannico Ratcliffe sta ora pensando ad un approccio diverso. L’acquisto di una quota di minoranza potrebbe non essere ben visto dai tifosi dello United, che hanno organizzato manifestazioni contro la famiglia Glazer dentro e fuori l’Old Trafford. Ratcliffe potrebbe considerare questo metodo come il modo migliore per assicurarsi la proprietà a lungo termine.