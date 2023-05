Regolamento playout Serie B 2023: come funzionano

Il regolamento dei playout di Serie B 2023: ecco come funzionano e qual è il meccanismo di questo spareggio per evitare la retrocessione in Serie C. Si scontrano le formazioni che hanno chiuso la regular season al sedicesimo e diciassettesimo posto (il distacco in classifica sarà inferiore a sei punti e così il playout si disputerà), queste si affronteranno in un doppio confronto di andata e ritorno, quest’ultimo verrà disputato in casa della sedicesima classificata.

In caso di parità al termine delle due sfide nel numero di gol segnati dalle due squadre (0-0 e 1-1, 2-1 e 1-0, 3-0 e 3-0 e così via), senza più la regola del gol in trasferta che vale doppio, conquisterà la permanenza nel campionato cadetto la squadra che ha chiuso la regular season al sedicesimo posto. C’è un’eccezione: se le due squadre hanno chiuso l’annata a pari punti, allora si giocheranno supplementari ed eventuali rigori per decretare la quarta retrocessa.