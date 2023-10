Un tifoso della Reggiana è rimasto ferito con un petardo che gli è esploso tra le mani, prima della sfida casalinga contro il Venezia. Non si sono registrati scontri con la tifoseria avversaria, ma il tifoso è stato subito soccorso e trasportato in ospedale. Il gruppo di tifosi reggiani, non sono entrati allo stadio lasciando libero il settore curva sud.