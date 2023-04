Pisa-Bari oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pisa-Bari, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie B 2022/2023. All’Arena Garibaldi in campo due squadre che sono nella parte alta della classifica, e se i pugliesi hanno già matematicamente centrato la zona playoff, non si può dire la stessa cosa dei padroni di casa, che sono sì in settima posizione, ma a soli 46 punti. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 16:15 di domenica 23 aprile, la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

