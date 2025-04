La partita di Serie B tra Brescia e Pisa è stata sospesa al 35′ a causa di una violenta grandinata che si è abbattuta sulla città lombarda. La partita è stata fermata dal direttore di gara sul risultato di o-1 per gli ospiti. Le squadre sono rapidamente rientrate negli spogliatoi, anche per una questione di sicurezza. Anche i tifosi hanno lasciato gli spalti per ripararsi.

Il primo tempo è stato ricco di avvenimenti. Al 3′ è stato annullato un gol a Meister per un fallo a centrocampo, ma la rete del vantaggio degli ospiti è stato solamente rinviato di dieci minuti. Al 13′ è stato infatti Tramoni a farsi trovare pronto siglando la rete che costringe i padroni di casa ad inseguire nel punteggio. L’infortunio di Besaggio al 24′ (sostituito da Bertagnoli) ha complicato ulteriormente i compiti del Brescia.

La partita è decisiva su due fronti. Il Pisa vuole blindare la seconda posizione, mentre il Brescia spera di fare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. A settembre 2024 la sfida di andata sorrise ai toscani, capaci di imporsi con il risultato di 2-1 con le reti di Piccinini e dello stesso Tramoni, che resero ininfluente il gol del momentaneo pareggio di Moncini.

GLI AGGIORNAMENTI

Alle 15:44 la partita è ripresa. La grandinata è stata breve e le squadre hanno ripreso a giocare dopo uno stop di circa sette minuti.