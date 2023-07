Parma, 26 giocatori convocati per il ritiro: non c’è Buffon

Sono 26 i giocatori del Parma convocati per il ritiro della pre-season 2023, cominciata oggi a Collecchio con il primo allenamento della stagione sportiva. Nell’elenco di mister Fabio Pecchia non c’è Gigi Buffon che deve ancora prendere o comunque comunicare la decisione sul suo futuro. Per gli impegni con le rispettive nazionali, i calciatori Balogh, Bernabé, Man, Osorio e Sohm saranno aggregati al gruppo, a seconda del programma previsto per il loro rientro personalizzato.

LA LISTA COMPLETA

Portieri: Leandro Chichizola, Edoardo Corvi, Filippo Rinaldi.

Difensori: Cristian Ansaldi, Botond Balogh, Alessandro Circati, Elias Cobbaut, Woyo Coulibaly, Enrico Delprato, Yordan Osorio, Giuseppe Pezzella, Lautaro Valenti, Vasileios Zagaritis.

Centrocampisti: Adriàn Bernabé, Drissa Camara, Nahuel Estévez, Antoine Hainaut, Stanko Juric, Anthony Partipilo, Simon Sohm.

Attaccanti: Adrian Benedyczak, Ange-Yoan Bonny, Gabriel Charpentier, Dennis Man, Valentin Mihaila, Dario Sits.