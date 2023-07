Lecco, Di Nunno sbotta: “Mi dovete dare la Serie B, altrimenti chiudiamo tutti i campionati”

Il presidente del Lecco, Paolo Di Nunno, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni del ‘Quotidiano Sportivo’, è tornato a parlare della possibile esclusione della squadra dal prossimo campionato di Serie B per problemi legati allo stadio: “Mi dovete dare la Serie B, io il campionato l’ho vinto, nessuno mi ha regalato niente. Altrimenti mollo tutto perché questo calcio è sporco, così la smetto di spendere inutilmente i soldi. Che senso ha giocare se poi ci tolgono la promozione che abbiamo conquistato sul campo. Chiudiamo i campionati e andiamo tutti al mare. Ho deciso di prendere un avvocato per chiedere spiegazioni alla Federazione. Non capisco per le società pulite come la nostra debbano restare fuori solo per uno stadio piccolo. In questa città non si può fare un nuovo stadio, ci sono solo montagne”.