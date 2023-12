Lecco, Di Nunno alle prese con la polmonite da Covid: spostato nel reparto di medicina d’urgenza

Il patron del Lecco, Paolo Leonardo Di Nunno, continua a essere ricoverato per una polmonite da Covid. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il numero uno del club lombardo è stato ricoverato ieri al Galeazzi di Milano, ma ieri è stato spostato in un’altra struttura, al Niguarda, nel reparto di medicina d’urgenza. Di Nunno ha dato dei segnali di miglioramento però resta sotto osservazione per via dei suoi pregressi problemi cardiaci.