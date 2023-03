Genoa, aereo per Cagliari non parte per il forte vento. Nuovo tentativo nel primo pomeriggio

Si complica il pre-gara del Genoa, che questa sera sfiderà il Cagliari nel big match della 27esima giornata di Serie B. La squadra ligure sarebbe dovuta partire in mattinata ma a causa del forte vento l’aereo non è riuscito ad alzarsi in volo verso la Sardegna. Un nuovo tentativo verrà effettuato nel primo pomeriggio, altrimenti è possibile che la squadra si rechi presso un aeroporto alternativo per non mancare l’appuntamento di stasera.