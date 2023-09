Formazioni ufficiali Sampdoria-Cittadella, Serie B 2023/2024

Leformazioni ufficiali di Sampdoria e Cittadella, sfida valida per la quinta giornata di Serie B 2023/2024. Non un grande inizio per la squadra di Andrea Pirlo, che dopo aver vinto all’esordio nel campionato è riuscita ad ottenere solamente un punto nelle tre sfide successive. E anche alla formazione veneta che questa sera arriva al Marassi la vittoria manca dal turno inaugurale, ovvero dal 20 agosto. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di lunedì 18 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SAMPDORIA-CITTADELLA

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Murru, Giordano; Kasami, Ricci, Verre; Borini, La Gumina, Pedrola

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Frare, Giraudo; Vita, Branca, Amatucci; Tessiore; Pittarello, Magrassi.