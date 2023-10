Ligue 1 2023/2024: il Psg piega il Brest in trasferta per 3-2

Il Psg soffre ma batte 3-2 il Brest in trasferta nel match valido per la decima giornata di Ligue 1 2023/2024. I parigini vanno avanti di due reti con i gol di Zaire-Emery al 16′ e di Mbappé al 28′. I padroni di casa accorciano al 43′ con Mounie e trovano il pareggiano al 52′ con Le Douaron. Nel finale il Psg riesce a strappare i tre punti con Mbappé all’89’. La squadra di Luis Enrique resta in scia al Nizza, primo a 22 punti, salendo a 21 punti. Seconda sconfitta in fila per il Brest, che resta fermo a 15 punti in sesta posizione.