Formazioni ufficiali Modena-Ascoli, Serie B 2023/2024

Modena e Ascoli si sfideranno nel match valido per la seconda giornata di Serie B 2023/2024. Seconda giornata ma sarà esordio per la squadra di Bianco, che non ha giocato contro la Reggiana a causa dei problemi legati alla società. L’Ascoli invece dal pesante ko in casa del Cosenza per 3-0. Ecco le scelte dei due allenatori.

MODENA: Gagno; Oukhadda, Zaro, Pergreffi, Cotali; Magnino, Gerli, Palumbo; Tremolada; Bonfanti, Manconi.

ASCOLI: Viviano; Adjapong, Botteghin, Quaranta, Giovane; Caligara, Kraja, Masini; Rodriguez, Millico; Mendes.