Formazioni ufficiali Cremonese-Ternana, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Cremonese-Ternana, match valevole per la trentatreesima giornata di Serie B 2023/2024. Il secondo posto che vuol dire promozione diretta è distante solo due punti per i grigiorossi, che andranno a caccia della vittoria contro le Fere per alimentare il sogno Serie A. In difficoltà invece la Ternana, attualmente in zona playout e chiamata a scuotersi per risalire la china in questo finale di stagione. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CREMONESE: Saro, Ravanelli, Falletti, Collocolo, Sernicola, Ghiglione, Antov, Majer, Lochoshvili, Johnsen, Tsadjout.

TERNANA: Vitalia; Dalle Mura, Pereiro, Casasola, Favilli, Capuano, Lucchesi, Pyyhtia, Luperini, Amatucci, Carboni.