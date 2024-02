Formazioni ufficiali Brescia-Cittadella, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Brescia-Cittadella, match valevole per la ventitreesima giornata di Serie B 2023/2024. Reduce da due sconfitte di fila, il Cittadella vuole rialzarsi al più presto per consolidare il proprio piazzamento in zona playoff e magari sognare qualcosa in più. Obiettivo tre punti anche per le Rondinelle, a -2 dall’ottavo posto e determinate a mettere pressione alle avversarie che le precedono. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

BRESCIA: Andrenacci; Dickmann, Papetti, Adorni, Jallow; Bisoli, Paghera, Bertagnoli; Olzer; Bianchi, Borrelli

CITTADELLA: Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Carissoni; Vita, Branca, Amatucci; Cassano; Pandolfi, Pittarello