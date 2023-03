Juventus, Tardelli: “Pogba? È quello che dà più problemi, ho dubbi sul suo infortunio”

Durante la puntata odierna di 90° minuto, su Rai 2, Marco Tardelli ha commentato in maniera piuttosto dura il caso Paul Pogba, che la Juventus ha escluso dalla gara di Europa League contro il Friburgo. “Oggi Pogba è colui che dà più problemi alla Juventus – ha dichiarato l’ex centrocampista dei 36 volte campioni d’Italia –, non so neanche quanto sia vero il suo infortunio. Spero che i bianconeri riescano a migliorarsi attraverso una politica dei giovani, e lo faranno sicuramente se danno loro fiducia”.