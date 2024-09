Cesena-Modena, Bisoli: “Derby leale anche fuori dal campo”

“Innanzitutto mi fa piacere che sia stato un derby leale anche fuori dal rettangolo verde, come mi ero augurato alla vigilia. Ringrazio anche il pubblico di Cesena per come mi ha accolto“. Lo ha detto il tecnico del Modena, Pierpaolo Bisoli dopo la gara da ex contro il Cesena nella quinta giornata di Serie B. Sull’analisi della partita: “Oggi ho visto una sola squadra in campo, la mia. Sono contento perché ho trovato la quadra, costruendo tanto e concedendo poco ad un’ottima squadra come il Cesena. Con carattere abbiamo trovato subito il 2-2, dopo che la partita si era messa in salita e siamo andati vicini al 2-3 anche in 10 uomini. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, questo è il Modena che voglio vedere io ma anche i tifosi”.

Primo gol stagionale per Giovanni Zaro: “Quella di oggi è stata una grandissima prova di squadra. Abbiamo chiuso il primo tempo incredibilmente sotto, nello spogliatoio ci siamo detti di continuare a fare quello che avevamo fatto fino a quel momento e nel secondo tempo l’atteggiamento è stato quello giusto. Dopo averla recuperata abbiamo sfiorato più volte il gol vittoria, anche in inferiorità numerica. C’è rammarico per aver portato a casa un solo punto, ma anche tanto orgoglio per la reazione da grande squadra“.