Cagliari, Ranieri: “Contro il Parma serviranno corsa e cuore, sarà una battaglia”

Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa in vista della semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra il suo Cagliari e il Parma: “Chiedo scusa ai miei giocatori, ma affrontiamo un’avversaria più tecnica di noi. Perciò bisognerà correre e mettere in campo il cuore di tutta la Sardegna. Mi aspetto una battaglia, ma sarà anche una gara diversa dalle altre. Durante la stagione regolare avevamo disputato un ottimo primo tempo a Parma, mentre martedì è stato il Parma a far bene nel primo tempo. Noi ovviamente c’eravamo, ma la nostra pressione era troppo lenta. Ribadisco che c’eravamo, nonostante le nostre occasioni fossero meno limpide“.

Ranieri ha poi proseguito con un pizzico di commozione: “Ho visto coronato lo sforzo dei miei ragazzi. Prima mi commuovevo per Cenerentola, ora per questa squadra. Sarà fondamentale fare le giuste valutazioni per schierare l’11 titolare“. Sui singoli, poi: “Viola è un leader: è rispettato e benvoluto da tutti. Mancosu invece può dare ancora molto a questa squadra e sono sicuro che lo farà“. Infine, una chiosa sull’arbitro Colombo: “Annotatevi il suo nome, sarà presto un internazionale“.