Brescia, tifosi contro Cellino: “Ora brami il ripescaggio. Fallito”

“Ora brami il ripescaggio. Ma datti al giardinaggio! Fallito!”. E’ stato questo lo striscione rivolto dai tifosi del Brescia nei confronti di Massimo Cellino, dopo la sconfitta con la Reggina per riconquistare la Serie B. Le rondinelle sono state retrocesse in Serie C dopo aver preso nel doppio confronto del playout contro il Cosenza, con sconfitta all’andata in Calabria e pareggio al ritorno decisivo. Il tentativo della riammissione in Serie B è fallito oggi dopo la decisione del tribunale di Reggio Calabria di dare il benestare alla Reggina per la ristrutturazione del debito.