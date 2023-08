Brescia in Serie B: “La vita difficilmente offre una seconda possibilità, cogliamola al meglio”

“La vita difficilmente offre una seconda possibilità, noi, rappresentanti del Brescia Calcio, dobbiamo cogliere nel miglior modo possibile questa importante opportunità”. Questo l’incipit della nota ufficiale con cui il Brescia ha commentato in modo ufficiale la riammissione al campionato di Serie B in seguito all’esclusione della Reggina sancita dal Consiglio di Stato. “La società intende ringraziare il team difensivo nelle persone degli avv. Avilio Presutti e Giacomo Fenoglio che hanno seguito il lunghissimo caso in modo accurato e professionale e l’onorevole Simona Bordonali per il prezioso appoggio”.