Rubiales, stop alla sciopero della fame della madre: la donna è stata portata in ospedale

Due giorni dopo aver iniziato lo sciopero della fame a sostegno del figlio, la mamma di Luis Rubiales è stata portata in ospedale. Come riferito dal parroco della città spagnola di Motril, la donna aveva avvertito sintomi di affaticamento e da stress dopo essersi barricata in una chiesa per protestare contro le accuse nei confronti del figlio. Quest’ultimo, presidente della Federcalcio spagnola, è infatti accusato di aver baciato in bocca senza consenso la giocatrice Jenni Hermoso dopo la vittoria dei Mondiali. Angeles Bejar, nome della donna, sarebbe stata dunque portata all’ospedale Santa Ana; la struttura però non ha confermato né smentito le parole del sacerdote.