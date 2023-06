Bari-Sudtirol 1-0, Bisoli: “Accettiamo la sconfitta. I miei ragazzi sono eroi”

“Dispiace non essere arrivati in finale, ma accettiamo la sconfitta. Queste gare si basano sugli episodi e con un tiro in porta hanno vinto, ma sono stati bravi. I miei ragazzi vanno solo elogiati e li considero degli eroi perché hanno scritto una pagina di sport importante”. Lo ha detto Pierpaolo Bisoli, allenatore del Sudtirol, dopo l’eliminazione ai playoff di Serie B contro il Bari: “Futuro? Presto discuterò con la società e capiremo. Sono sereno perché arrivare a un passo dalla finale è bellissimo. Quando sono arrivato su questa panchina eravamo ultimi e invece abbiamo sfiorato la finale play-off e penso che presto in città si capirà cosa ha fatto questa squadra”. Un commento anche sui playout nei quali ha giocato il figlio Dimitri, retrocesso col Brescia: “Sono stato fino alle 2 di notte al telefono con la mia famiglia. Questa è una brutta pagina del calcio. Il calcio è un’altra cosa e ve lo dice uno che in campo è sempre stato un pazzo”.