Bari, Mignani: “Non vogliamo rimpianti, ringrazio chi mi ha permesso di essere qui”

Michele Mignani, alla vigilia della finale di ritorno dei playoff di Serie B tra Bari e Cagliari, ha espresso tutta la sua emozione in conferenza stampa. “Siamo nella condizione di toccare il cielo con un dito. Ringrazio – ha dichiarato l’allenatore dei pugliesi – il presidente De Laurentiis: in una giornata come quella di oggi non posso che pensare a chi mi ha scelto e mi ha permesso di essere qui. Sono arrivato da sconosciuto. Abbiamo lavorato duramente e ora dobbiamo concentrarci sull’ultima partita, la più difficile che determinerà il risultato finale”.

Un commento anche sul team di Claudio Ranieri: “Troveremo una squadra forte, ma l’abbiamo già affrontata altre volte, senza arretrare di un centimetro. Sarà una sfida in equilibrio e dovremmo avere la lucidità per andare oltre l’ostacolo, con la certezza di avere una città a spingerci. Siamo arrivati terzi, abbiamo fatto 65 punti. Mi sento di promettere che i ragazzi daranno tutto quello che hanno per portare a casa un sogno e una impresa impensabile se torniamo indietro nel tempo. Novità di formazione? Folorunsho ci fa pensare un po’ di più perché questa infiammazione c’è, ma con la sua fisicità può spostare gli equilibri. Pucino sta bene e sta crescendo. Mazzotta e Ricci sono una garanzia. Dorval sta facendo bene. Ci giochiamo una stagione in 90′. Dovremo andare oltre, senza lasciare rimpianti”, ha concluso Mignani.