Bari-Cagliari, Pinilla attacca l’arbitro Guida: “Sempre stato una m***” (TWEET)

“Guida mamma mia sei stato sempre una m****”. Con questo tweet sul suo profilo Mauricio Pinilla, ex attaccante del Cagliari, ha attaccato la direzione arbitrale di Marco Guida nel corso della finale playoff dei sardi al San Nicola contro il Bari. Dopo aver insultato il fischietto di Torre Annunziata, l’ex bomber, oggi opinionista tv in Cile, si è goduto il ritorno in massima serie degli uomini di Ranieri: “Dai forza Cagliari, torniamo in Serie A”, ha scritto successivamente.

Guida mamma mia sei stato sempre una merda ! #ForzaCagliari — Mauricio Pinilla 🇨🇱 (@pinigol51) June 11, 2023