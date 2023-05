Lecce-Spezia, Ekdal: “Avremmo meritato la vittoria”

Immediatamente dopo la fine della partita salvezza fra Lecce e Spezia, ha parlato ai microfoni Albin Ekdal. Il centrocampista svedese ha parlato di quello che si è visto in campo ed ha esposto il proprio parere dopo la partita, intensa, giocata al Via Del Mare.

Le parole di Ekdal a Sky Sport: “Una partita tosta e nessuna delle due squadre voleva perdere. Abbiamo creato di più noi e avremmo meritato la vittoria: il Lecce non ha creato nulla di importante. Siamo venuti qui per prendere i tre punti e l’obiettivo era quello: è tutto nelle nostre mani, non ci resta che tornare a casa e vincere la settimana prossima col Torino. Siamo un bel gruppo e siamo uniti: mancano due partite e saranno due finali“.