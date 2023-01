Verona, rottura del crociato anteriore del ginocchio per Henry: stagione finita

Bruttissime notizie per l’Hellas Verona. In seguito al pesante infortunio rimediato sabato nella gara contro il Lecce, Thomas Henry si è sottoposto a degli accertamenti a Lione che hanno evidenziato la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro. La stagione dell’attaccante, dunque, finisce qui e sarà costretto a restare a Verona, nonostante le numerose offerte ricevute. Ecco il comunicato della società gialloblù: “Hellas Verona FC comunica che gli esami strumentali a cui il calciatore Thomas Henry è stato sottoposto in data odierna a Lione, dal Professor Sonnery-Cottet, hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’intervento di ricostruzione legamentosa, che sarà eseguito a Lione dal Professor Cottet, è previsto per la mattinata di mercoledì 25 gennaio”.