Verona-Monza, tifosi spaccano auto con spranghe e bastoni per le vie della città

Proseguono le violenze ultras per le strade di Verona, dopo il match contro il Monza. Alcuni tifosi, presumibilmente lombardi non avendo a quanto pare ne’ sciarpe ne’ bandiere, armati di spranghe e bastoni, hanno rotto i finestrini di alcune auto parcheggiate in corso Milano e vie limitrofe della zona stadio. La Polizia è stata chiamata dai residenti della zona e sta indagando sugli avvenimenti. Gli ultras sono poi scappati, prima dell’arrivo delle volanti, lasciando perdere le proprie tracce. Verranno quindi, sicuramente, utilizzate le videocamere nei pressi, per poter focalizzare i colpevoli di tali atti.