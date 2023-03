Verona-Monza, Palladino: “Non è il momento di parlare del mio futuro”

“Affrontiamo una squadra che ha bisogno di punti. Siamo consapevoli che l’ambiente non sarà facile ma vogliamo dare continuità alle nostre prestazioni. Sarà partita intensa e la componente mentale sarà determinante”. Così Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro l’Hellas Verona alla vigilia.

Il punto sugli infortunati: “Dany Mota non si è allenato in gruppo durante la settimana, sta facendo un lavoro differenziato ma conto di poterlo avere per la Cremonese. Rovella invece dovrebbe tornare dopo la sosta. Ranocchia ha recuperato ed è disponibile”.

“Guardo molte partite, anche di calcio estero, e fuori dall’Italia ci sono più giovani lanciati in prima squadra. Il calcio italiano ha valore e il Monza ha molti giovani di grande prospettiva: sarebbe un orgoglio che la Nazionale attingesse alla nostra squadra”, ha aggiunto il tecnico, che però non vuole sbilanciarsi sul suo futuro: “Non credo sia questo il momento per parlare del mio contratto. Non c’è stato né tempo né modo di parlarne con la società. E io sono concentrato sulla partita”.