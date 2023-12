Verona-Lazio, infortunio per Marusic: esce per problemi alla vista

Infortunio per Adam Marusic nel corso di Verona-Lazio. Dopo un duro scontro, un contrasto in cui sembrava Ngonge a essersi fatto male, arriva una ditata nell’occhio involontaria ai danni del terzino montenegrino, che al 28′ chiede il cambio per problemi alla vista e difficoltà nel compiere tutti i movimenti. Da capire, di conseguenza, quali siano le sue condizioni. Al suo posto dentro Hysaj sullo 0-1.