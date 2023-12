Verona-Lazio, Baroni: “Contento per ragazzi e pubblico, ho grande stima di Sarri”

“Abbiamo cambiato sistema di gioco e oggi la squadra nel secondo tempo ha fatto molto bene. Non è facile arginare la Lazio, sono contento per i ragazzi e per il pubblico numeroso. Abbiamo ottenuto questo risultato perché hanno giocato da gruppo anche nei momenti difficili. Abbiamo subito poco se non il gol, nella ripresa siamo stati più aggressivi fino all’espulsione. Anzi, forse c’era anche la possibilità di fare qualcosa in più“. Lo ha detto il tecnico del Verona Marco Baroni dopo il pareggio casalingo contro la Lazio.

“La squadra sta diventando squadra sotto tutti gli aspetti, non è facile il percorso quando si cambia così tanto la rosa. Sappiamo ora di poter recuperare le partite – ha spiegato l’allenatore dei veneti ai microfoni di Dazn – Adesso c’è lo spirito di rimanere sempre in gara e di giocarcela fino in fondo. Ancora imbattuto contro Sarri? Ho grande stima di lui, come me è partito dalle categorie minori. Fa piacere perché abbiamo fatto risultato contro una squadra forte con un allenatore bravo“. In merito alla mancata sostituzione di Duda, ammonito e poi espulso: “Avevamo bisogno di palleggio, è un giocatore importante. Sono cose che capitano, tornassi indietro farei diversamente. Ma per come era messa la partita, mi sembrava il cambio giusto“, ha concluso.