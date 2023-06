Verona, insulti razzisti: chiusa per un turno la curva. Una giornata a Faraoni e Hien

Per via di “cori insultanti e di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore dello Spezia”, il giudice sportivo ha chiuso per un turno la curva sud inferiore del Verona del Bentegodi. I fatti incriminati sono accaduti al Mapei Stadium in occasione dello spareggio salvezza tra Spezia e Verona. La pena è sospesa per un anno. Ammende inoltre di 8mila euro allo Spezia e di 5mila euro al Verona per lancio di petardi, fumogeni e altri oggetti. Infine, una giornata di stop per i difensori del Verona Davide Faraoni e Isak Hien.