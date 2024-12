“Non sono soddisfatto di questo pareggio, penso che abbiamo fatto tanto di più del Venezia, controllando la gara e subendo pochissimo. Abbiamo avuto tanta personalità, coraggio e cuore nel rimontare e queste cose mi fanno credere ancor di più in questa squadra”. Così Cesc Fabregas, allenatore del Como, in seguito al pareggio esterno per 2-2 contro il Venezia. “I tanti gol subiti? Non è un aspetto connesso al modo di giocare, spesso subiamo gol per tanti episodi singoli. Sicuramente è una cosa che dobbiamo migliorare, si tratta di un punto debole che sicuramente cambierà, ma dobbiamo proseguire lavorando con questa mentalità”.

“Stiamo crescendo come squadra, credo tantissimo nella rosa e vedo che i ragazzi si impegnano tanto nel lavoro durante la settimana. Non posso chiedere di più ai miei calciatori, se non continuare a spingere e crescere durante la stagione”, ha concluso Fabregas.