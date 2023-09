Urbano Cairo: “De Laurentiis? Vicenda scivolosa, io mai fatto certe operazioni. Lotito? Rapporto positivo”

“Quella è stata una stagione in cui alcune squadre hanno fatto questo genere di operazioni. Io non le ho mai fatte perché non mi è mai venuto di farle. Poi questa è una vicenda abbastanza scivolosa, perché alcuni dicono come si fa a dire il valore di un giocatore?”. Così Urbano Cairo, presidente del Torino, nel corso della conferenza stampa per la presentazione del Torino Club in Parlamento, parlando della vicenda che riguarda Aurelio De Laurentiis: “Vediamo come va. Mi auguro che le cose finiscano per il meglio per tutti”.

E sui rapporti con Lotito, visto che stasera i granata affrontano la Lazio: “Con Claudio c’è un buon rapporto, poi qualche volta ci sta che ci siano delle opinioni diverse, però in un rapporto generale positivo. Stasera sarà una gran partita”.