Udinese-Torino, Cioffi: “Con il lavoro e l’amore del pubblico usciremo da questa situazione”

“Solo con il lavoro e con l’amore del nostro pubblico riusciremo ad uscire da questa situazione complicata”. Lo ha detto il tecnico dell’Udinese, Gabriele Cioffi, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta casalinga per 2-0 contro il Torino. “Non è stata la partita che mi aspettavo, abbiamo avuto tre giorni in meno per recuperare e non siamo abituati a questo. È comunque corretto prendersi le proprie responsabilità, riprendendo a lavorare con serenità. Siamo stati piatti – ha analizzato il tecnico dei friulani nel post gara -, ho cercato di dare una scossa alla squadra sostituendo Payero. Avevo visto un finale di primo tempo in crescendo, ma nel secondo tempo, nonostante un diverso atteggiamento tattico, non abbiamo ottenuto i risultati sperati. C’è da valutare la prestazione nel suo complesso, ho fiducia nei ragazzi e nel lavoro che faremo”. Nonostante la vittoria di lunedì contro la Lazio, il pubblico ha contestato la squadra: “È difficile non sentire i cori, ma si fa finta di nulla e si cerca di uscire da questa situazione tutti insieme – spiega il tecnico -. Sono convinto che verremo fuori da tutto questo grazie al lavoro dei ragazzi e all’amore della città. Non dobbiamo sperare che le altre squadre raccolgano risultati negativi – ha sottolineato Cioffi -, dobbiamo pensare solo a noi stessi e a ciò che possiamo migliorare. Sono felice per Bijol, Lucca, Perez e Lovric che andranno in Nazionale, è un grande orgoglio e dimostra che la nostra squadra possiede dei valori”.