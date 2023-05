Udinese-Napoli, 15 feriti alla Dacia Arena

Il personale sanitario, ieri, allo stadio di Udine ha gestito vari interventi, 15 persone in totale di cui 6 ospedalizzate: quello più rilevante riguarda una persona che ha riportato una frattura esposta a una gamba, mentre le altre cinque persone sono state soccorse per traumi meno gravi (trauma cranico, trauma toracico, traumi agli arti) e sono state trasportate in ospedale, al Santa Maria della Misericordia di Udine e all’ospedale di San Daniele del Friuli. “Le 15 persone – fa sapere la Sores – sono rimaste ferite verosimilmente in maniera accidentale dopo l’incrocio delle due tifoserie, a seguito dell’invasione di campo”. Altre persone, infine, hanno raggiunto il pronto soccorso del nosocomio hub di Udine con mezzi propri.